Студенты из Серпухова победили на всероссийском конкурсе по бальным танцам

Всероссийский турнир «Фантазия» завершился в Туле. Участники из Серпухова продемонстрировали на нем отличные результаты.

За победу поборолись свыше 600 участников из разных регионов России. Они состязались в разных возрастных категориях и танцевальных программах.

Серпухов на турнире представили студенты и обучающиеся Губернского колледжа. Так, Арсений Евсеев и Злата Тишина выступили в категории Мол-1 Латина и стали абсолютными чемпионами. В категории «восемь лет и моложе» лучшими стали Марк Дмитриевский и Виктория Котова.

Кроме того, Матвей Котов и Юлия Тихонова стали финалистами сразу по двум направлениям. Это европейская и латиноамериканская программы — в категории Ювеналы два.

