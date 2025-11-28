Студенты из Серпухова победили на всероссийском конкурсе по бальным танцам
Всероссийский турнир «Фантазия» завершился в Туле. Участники из Серпухова продемонстрировали на нем отличные результаты.
За победу поборолись свыше 600 участников из разных регионов России. Они состязались в разных возрастных категориях и танцевальных программах.
Серпухов на турнире представили студенты и обучающиеся Губернского колледжа. Так, Арсений Евсеев и Злата Тишина выступили в категории Мол-1 Латина и стали абсолютными чемпионами. В категории «восемь лет и моложе» лучшими стали Марк Дмитриевский и Виктория Котова.
Кроме того, Матвей Котов и Юлия Тихонова стали финалистами сразу по двум направлениям. Это европейская и латиноамериканская программы — в категории Ювеналы два.
