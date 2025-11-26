Свыше 30 хореографов приняли участие в областной конференции в Подольске

Во Дворце культуры «Октябрь» 25 ноября состоялась областная конференция хореографов. Мероприятие собрало 35 специалистов из Красногорска, Коломны, Серпухова, Домодедова, Котельников и Подольска.

На открытии провели презентацию балетной студии «Синяя птица». Коллектив балетной показал высокие результаты и завоевал престижные награды.

Среди лауреатов первой степени учащиеся 5-го класса — «Муки творчества», 8-го класса — Полина Евграфова, Елена Ковтун, Екатерина Цепелева с номером «Подснежник» и 10-го класса — Александра Александрова с номером «Вальс цветов» и фрагмент из балета «Эсмеральда».

Педагогов коллективов также отметили специальными призами.

После торжественной части зрители увидели концертную программу, в которую вошли лучшие номера из репертуара коллектива. Также для гостей провели мастер‑классы по классическому и народному танцу, современной хореографии.