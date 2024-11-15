Студенты из Серпухова победили на областном турнире по спасению при ЧС

Студенты Губернского колледжа городского округа Серпухов заняли второе место на III Областных соревнованиях по навыкам оказания первой помощи и психологической поддержки «Фактор риска». За победу боролись 35 команд.

Соревнования провели на базе Академии гражданской защиты Министерства чрезвычайных ситуаций России имени генерал-лейтенанта Дмитрия Михайлика. Участие в турнире приняли ребята из студенческих спасательных отрядов, местных отделений Всероссийского студенческого корпуса спасателей Подмосковья, а также учащиеся вузов, колледжей и техникумов — всего 35 команд.

Городской округ Серпухов представили студенты Губернского колледжа Дмитрий Леу, Иван Цветков и Алина Петрова.

Участникам предстояло в течение получаса пройти тест на знание правил оказания первой медицинской и психологической помощи пострадавшим в чрезвычайных ситуациях. Затем собравшиеся продемонстрировали практические навыки: проведение сердечно-легочной реанимации, наложение повязки при травме головы и переломе предплечья, наложение жгута при кровотечении. Помимо этого, жюри оценивало и психологическую поддержку пострадавших.

По результатам состязаний команда из Серпухова заняла второе место.

Заместитель начальника Академии гражданской защиты Министерства чрезвычайных ситуаций России, полковник Анатолий Корпало и другие приглашенные гости вручили победителям и призерам кубки, дипломы и медали.

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