Студенты из Щелкова очистили территорию местной больницы от снега

Мощный циклон, обрушившийся на Подмосковье, принес за одну ночь рекордные 20% месячной нормы осадков. В условиях аномального снегопада коммунальные службы округа перешли на работу в круглосуточном режиме.

В центре особого внимания оказались не только автомагистрали, но и территории социально значимых объектов. Сотрудники Щелковской больницы вступили в борьбу со стихией еще до рассвета. Основная задача — обеспечить беспрепятственный проезд карет скорой помощи и безопасный проход пациентов к стационарам и поликлиникам.

«Работы по расчистке снега мы начали в шесть часов утра. К моменту открытия медучреждения ключевые тротуары, подходы к корпусам и подъездные пути были полностью освобождены от сугробов», — отметил начальник административно-хозяйственного отдела больницы Сергей Корниенко.

Несмотря на усилия штатного персонала, непрекращающийся снегопад требовал дополнительных ресурсов. На помощь медикам пришел «Снежный десант» — волонтерское объединение студентов Щелковского колледжа. Группа добровольцев взяла на себя расчистку филиала больницы во Фрязине. Администрация больницы отмечает, что, несмотря на аномально снежную зиму, медучреждение успешно справляется с вызовами погоды. Благодаря слаженной работе сотрудников и волонтеров для пациентов создаются максимально комфортные и безопасные условия.