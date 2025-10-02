Студенты из Раменского провели уроки кибербезопасности для пенсионеров

Инициаторами и организаторами встречи стали учащиеся колледжа Александр Боднар и Ксения Астахова, которые провели занятие на тему «Осторожно, мошенники!» для членов Совета ветеранов Раменского приборостроительного завода. Куратором проекта выступила советник директора по воспитательной работе Елена Шеффер. Главной целью мероприятия стало повышение уровня осведомленности пожилых людей о современных способах финансового обмана.

В ходе урока молодые лекторы детально разобрали со слушателями наиболее распространенные и разнообразные схемы, которые активно используют мошенники для обмана граждан, особенно пожилого возраста. Студенты проанализировали причины, повышающие риск стать жертвой мошенничества, такие как доверчивость, незнание современных технологий и психологическая уязвимость, и дали ветеранам конкретные и практические рекомендации, как распознать мошенников и предотвратить подобные инциденты.