Студенты из Павловского Посада победили в игре «Зарница»

Команда «Вымпел» Павлово-Посадского техникума одержала победу в региональной военно-спортивной игре «Зарница». Мероприятие, собравшее множество команд, развернулось на базе Профессионально-педагогического колледжа в Орехово-Зуеве.

Павлово-Посадская команда не только сумела занять первое место, но и была отмечена особым достижением, получив грамоту за лучшее время в разборке и сборке макета автомата Калашникова АК-74М, продемонстрировав высокую скорость и точность выполнения этого задания.

Военно-спортивная игра, организованная в формате соревнований, была нацелена на популяризацию здорового образа жизни среди молодежи, формирование устойчивого интереса к военному делу и воспитание патриотических чувств.

Соревнования включали в себя комплекс разнообразных заданий военно-спортивного характера, направленных на развитие у участников лидерских качеств, выносливости, стратегического мышления и умения быстро принимать решения в сложных ситуациях.