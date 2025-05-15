Студенты из Павловского Посада передали приюту «Веста» корм для собак

Студенты техникума в Павлово-Посадском городском округе посетили приют для собак Дом дворняги «Веста» с благотворительной миссией. Ребята привезли с собой корма и лакомства для подопечных.

Молодые люди провели время в компании четвероногих друзей. Они не только гуляли с собаками, но и наводили порядок в их вольерах. Руководит приютом Дом дворняги «Веста» выпускница Павлово-Посадского техникума Ольга Петелина. Волонтер рассказала ребятам о животных и о важности помощи питомцам.

Подобные встречи воспитывают в подрастающем поколении сострадание, учат ответственно относиться к бездомным животным.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев наградил лучших волонтеров Подмосковья. Они помогают в организации федеральных и международных мероприятий, активно участвуют в премиях «Мы вместе» и «Мы рядом».