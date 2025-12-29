Студенты из Орехово-Зуева поздравили с наступающим Новым годом пациентов больниц

Под Новый год студенты Государственного гуманитарно-технологического университета и медицинского колледжа организовали особенный праздник для пациентов и сотрудников Орехово-Зуевской городской больницы.

Молодежь основательно подошла к подготовке программы. Студенты готовились еще задолго до события, создавая праздничную атмосферу своими песнями, стихами и небольшими спектаклями.

«Кроме культурной части вечера, участники также постарались сделать этот визит особенно трогательным, подарив пациентам и врачам приятные мелочи, символизирующие начало нового этапа в жизни и несущие заряд оптимизма. Для многих присутствующих данная встреча с такими отзывчивыми ребятами оказалась настоящей эмоциональной поддержкой и напомнила о радости человеческих взаимоотношений», — сообщили в медицинском учреждении.