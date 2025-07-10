Студенты из Одинцова освоили современные методы сварки на заводе в Краснознаменске

На предприятии «Деталь Бизнеса» в Краснознаменске завершилась летняя производственная практика учащихся Одинцовского техникума. Будущие сварщики получили уникальную возможность поработать с профессиональным оборудованием под руководством опытных наставников.

Студенты освоили технологию TIG-сварки и создали необычный арт-объект из металлических деталей — робота «Деталькина», который стал символом их стажировки.

«Подобные форматы позволяют формировать кадровый резерв, развивать у студентов профессиональные навыки и давать им представление о реальных задачах отрасли. Мы уверены, что квалифицированные кадры формируются в среде, где есть доступ к практике, наставничеству и живому производству. Каждый студент, пришедший на стажировку, — это вклад в будущее российской промышленности», — подчеркнул управляющий директор компании «Деталь бизнеса» Павел Исупов.

Предприятие планирует расширять сотрудничество с учебными заведениями, предлагая пройти практику не только сварщикам, но и представителям других технических специальностей.

Инициативу реализуют в рамках областной программы «Кадры для импортозамещения» и федерального проекта «Профессионалитет», направленных на подготовку квалифицированных специалистов для промышленных предприятий.