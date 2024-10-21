Студенты из Ногинска завоевали призы на региональной олимпиаде по математике

Студенты Центра информационно-технологической подготовки ногинского филиала Подмосковного колледжа «Энергия» продемонстрировали отличные результаты на региональной онлайн-олимпиаде по математике. Они смогли занять призовые места.

В соревновании участвовали представители шести учебных заведений Московской области, а тестирование включало 25 заданий, среди которых были кроссворды, ребусы и вопросы общего характера.

Колледж «Энергия» представили пять студентов. Артем Лизнов завоевал второе место, а Юрий Блинов стал обладателем третьего места. Оба студента были награждены дипломами призеров. Остальные участники — Елизавета Богачева, Кристина Глухарева и Алексей Морозов — получили сертификаты за участие.

Администрация колледжа выразила признательность преподавателю Наталии Романовне Беликовой за подготовку студентов и пожелала им дальнейших успехов в учебе и на конкурсах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии в регионе 40 отремонтированных и 39 новых школ.