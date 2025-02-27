Студенты из Ногинска стали волонтерами форума «На государственной службе»

Студентам Ногинского колледжа выпала уникальная возможность принять участие в работе первого специального молодежного форума «На государственной службе». Их вклад высоко оценили как организаторы, так и участники форума.

Волонтеры обеспечивали комфортное пребывание гостей, а также помогали в логистике мероприятия.

Форум был организован Министерством информации и молодежной политики региона в сотрудничестве с прокуратурой Московской области. Участие в нем приняли около тысячи молодых специалистов: сотрудники прокуратуры, полиции, налоговой службы, госавтоинспекции, МЧС, представители региональных ведомств, а также муниципальные служащие.

Мероприятие являлось частью флагманского межрегионального молодежного форума Подмосковья «Мы — Россия», который проводится с 2023 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев наградил лучших волонтеров региона. Они помогают в организации федеральных и международных мероприятий, активно участвуют в премиях «Мы вместе» и «Мы рядом».