Сегодня 20:49 Студенты из Ногинска пройдут практику в новом отделении скорой помощи Фото: Пресс-служба администрации Богородского городского округа
Студенты Ногинского медицинского колледжа проходят практику в новом здании подстанции скорой помощи. Здесь созданы все условия для комфортной работы и есть возможность поработать с новейшим оборудованием.
Новое здание Ногинской подстанции скорой помощи открылось около месяца назад. Для молодых специалистов внутри обустроены кабинеты, диспетчерская, кабинеты для психологической разгрузки и отдыха бригад. Также в учебно-методическом классе и зале для совещаний проходят занятия будущих врачей.
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