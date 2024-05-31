Студенты из Ногинска пройдут практику в новом отделении скорой помощи

Студенты Ногинского медицинского колледжа проходят практику в новом здании подстанции скорой помощи. Здесь созданы все условия для комфортной работы и есть возможность поработать с новейшим оборудованием.

Новое здание Ногинской подстанции скорой помощи открылось около месяца назад. Для молодых специалистов внутри обустроены кабинеты, диспетчерская, кабинеты для психологической разгрузки и отдыха бригад. Также в учебно-методическом классе и зале для совещаний проходят занятия будущих врачей.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

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