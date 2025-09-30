Студенты из Ногинска представили свои разработки вице-губернатору Подмосковья

Знаковое событие произошло в жизни Ногинского колледжа. Вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева побывала в гостях у студентов учебного заведения.

Вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева в рамках встречи обсудила с учащимися такие важные и актуальные вопросы, как кибербезопасность, IT-разработки и применение искусственного интеллекта в учебе. Особое внимание было уделено практическим проектам студентов.

Так, четверокурсники Роман Дик и Михаил Новиков представили Людмиле Болатаевой разработанную для РЖД программу, которая с помощью камер обнаруживает курящих на платформах.

Встреча прошла в теплой, доверительной и дружеской атмосфере и оставила положительное впечатление у обеих сторон. Студенты получили приглашение в правительство региона, чтобы представить свои идеи и разработки для развития Подмосковья. Ребята заверили, что продолжат свою работу и дальше.