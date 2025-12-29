Студенты из Наро-Фоминска поздравили воспитанников детского сада с наступающим Новым годом

В детском саду № 55 в деревне Алабино Наро-Фоминского городского округа состоялся детский утренник, специально организованный студентами Наро-Фоминского техникума. Данная акция представляет собой важную составляющую сотрудничества между учебным заведением и детским учреждением, о чем проинформировала пресс-служба Министерства образования региона.

Именно студенты выступили настоящими героями торжественного мероприятия, превратившись в любимых детских персонажей. Роли Деда Мороза и Снегурочки исполнили Владислав Лебедев и Ульяна Никулина.

«Малыши активно откликнулись на сценарий, с удовольствием приняли участие в традиционных зимних забавах, включая игру в снежки, хоровод вокруг елки и выполнение занимательных заданий. Отдельного внимания заслуживает подарок. Вместо обычных игрушек и сладостей малыши получили необычные творческие наборы, выполненные руками будущих профессионалов в ходе учебных занятий», — сообщили организаторы.

Эти уникальные изделия содержат художественные принадлежности, разноцветные карандаши, пластилиновые фигуры и деревянные заготовки для раскрашивания, украшенные изображениями сказочных героев.