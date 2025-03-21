Студенты из Можайска вышли в финал Всероссийской олимпиады по туризму

Студентки Можайского техникума вышли в финал олимпиады по сервису и туризму. София Гареева и Анастасия Кувшинова стали лучшими из тысячи участников.

Проектная работа студенток 3 курса направления «Туризм и гостеприимство» вошла в 15 лучших проектов специального профессионального образования на Всероссийской олимпиаде с международным участием.

Сейчас София Гареева и Анастасия Кувшинова готовятся к финалу. У них есть все шансы победить. Им помогают педагоги Татьяна Иванова и Татьяна Ниелова.

Отметим, выпускники Можайского техникума по специальности «Туризм и гостеприимство» обучаются 2 года и 10 месяцев. После окончания учреждения они могут работать в туристических компаниях, гостиницах и экскурсионных бюро.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о вовлечении школьников в олимпиадную работу.