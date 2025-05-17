Студенты из Люберец победили в конкурсе по законотворческой деятельности

Студенты Российской таможенной академии и Люберецкого техникума имени Героя Советского Союза, летчика-космонавта Ю. А. Гагарина победили во всероссийском конкурсе молодежных образовательных и научных организаций «Моя законотворческая инициатива». В мероприятии приняли участие 882 соискателя из 65 субъектов России.

В финал прошли 289 участников. Студент третьего курса юридического факультета Российской таможенной академии Александр Аманов и студент второго курса Иван Васин победили во всероссийском соревновании. Их подготовили научные руководители Елена Недосекова и Лариса Калинина.

Студентка второго курса Люберецкого техникума Полина Вольнова, которая обучается по специальности «Право и организация социального обеспечения», награждена дипломом I степени. Такого результата удалось достичь под руководством Богдана Гребенюка.