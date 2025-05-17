Студенты из Люберец победили в конкурсе по законотворческой деятельности

Студенты Российской таможенной академии и Люберецкого техникума имени Героя Советского Союза, летчика-космонавта Ю. А. Гагарина победили во всероссийском конкурсе молодежных образовательных и научных организаций «Моя законотворческая инициатива». В мероприятии приняли участие 882 соискателя из 65 субъектов России.
В финал прошли 289 участников. Студент третьего курса юридического факультета Российской таможенной академии Александр Аманов и студент второго курса Иван Васин победили во всероссийском соревновании. Их подготовили научные руководители Елена Недосекова и Лариса Калинина.
Студентка второго курса Люберецкого техникума Полина Вольнова, которая обучается по специальности «Право и организация социального обеспечения», награждена дипломом I степени. Такого результата удалось достичь под руководством Богдана Гребенюка.
Закрытие хоккейного сезона прошло в спортивной школе «Витязь» в Чехове
Второй и третий классы пожарной опасности установятся в Подмосковье до 20 мая
Второй день подряд. Новое землетрясение произошло в горах Северного Кавказа
Освобождение Александрополя открыло российским военным путь к Часову Яру
Администрация Чехова провела выездной прием сотрудников завода «Электрощит»
Индия назвала бессрочным прекращение огня на границе с Пакистаном
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте