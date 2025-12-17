Студенты из Люберец победили на турнире по беспилотным авиационным системам

В Калуге завершился всероссийский турнир «Новая высота» по беспилотным авиационным системам. Подмосковные учащиеся стали одними из лучших на соревнованиях, которые прошли на базе Федерального технопарка профессионального образования.

Регион представили две команды — «Неопознанный летающий дрон» из Инженерно-технологического лицея в Люберцах «Орлята МЦК» из Техникума имени С. П. Королева.

Соревнования помогают готовить будущих специалистов для высокотехнологичной отрасли и привлекают молодежь к разработке и внедрению инноваций.

Студенты, школьники и их преподаватели знакомятся с передовыми технологиями и оттачивают навыки пилотирования аппаратов, что в дальнейшем позволяет сформировать кадровый резерв для стратегически важных отраслей экономики.

Подмосковные команды заняли два первых места и одно третье. Студент Егор Шмаков, который представил коллектив «Орлята МЦК», показал наилучший результат в номинации «Гонщик БАС».

Его команда также победила в категории «Создание цифрового двойника», а группа «Неопознанный летающий дрон» в этой же дисциплине заняла третье место.

Организаторами турнира выступили Министерство просвещения России и Институт развития профессионального образования.

Соревнования проводят в соответствии с федеральным проектом «Кадры для беспилотных авиационных систем» по национальному проекту «Беспилотные авиационные системы».