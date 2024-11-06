Студенты из Котельников стали участниками форума волонтеров в Королеве

Молодежь города Котельники посетила второй сезон флагманского проекта министерства информации «Мы будущее. Сила смыслов». Они встретились с актером сериалов «Кадетство» и «Кремлевские курсанты» Аристархом Венесом.

В рамках проекта «Мы будущее. Сила смыслов» молодежь встречается с лидерами мнений в различных областях — от геополитики и информационной безопасности до творчества. Формат предполагает свободное общение на различные темы, которые волнуют участников форума.

В этом году приглашенным гостем стал актер театра и кино, продюсер Аристарх Венес. Он рассказал про карьеру, творческие поиски, спорт, патриотизм и добрые дела.

На встречу пришли более одной тысячи молодых людей со всего Подмосковья.

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