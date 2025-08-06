Студенты из Коломны стали призерами международного творческого конкурса

Студенческий театр мод «Rivalry» из Государственного социально-гуманитарного университета в Коломне стал призером международного грантового фестиваля-конкурса «Призвание — артист». Коллектив удостоился званий лауреата первой и второй степени.

Жюри высоко оценило творческий подход и новаторство представленных работ. Коллекция «Neo Русс», переосмысливающая традиционные русские мотивы в современной стилистике, завоевала первое место. Награду также получил проект «Коломенское диво» с его выразительным национальным характером.

Не остался без внимания и профессионализм декана технологического факультета университета Елены Смирновой, которая получила от организаторов благодарственное письмо.

В документе отметили профессиональную работу коллектива над созданием запоминающихся образов, в рамках которых костюмы, музыкальное сопровождение и общая композиция гармонично передают дух времени и индивидуальный стиль.

Призовые места дают театру мод право участвовать в очном этапе конкурса в Казани.