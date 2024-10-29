Студенты из Коломны отправились с гуманитарной миссией в зону СВО

Три добровольца из Коломны отправились в зону спецоперации в рамках гуманитарной миссии. Они будут трудиться в луганском военном госпитале.

Помогать врачам и раненым в Луганск поехали студенты Государственного социально-гуманитарного университета. Это Егор Соклаков с технологического факультета, Олег Никитин и Максим Искимжи с факультета истории, управления и сервиса.

В день отправки в вузе прошла торжественная церемония поднятия флагов.

«Сегодня мы провожаем ребят из патриотического объединения „Десант ГСГУ“, которые своими реальными делами и поступками поддерживают российских военных, а значит, тоже служат своему Отечеству. Наши волонтеры уже бывали в Луганске, Мариуполе, Лисичанске, Энергодаре… Мы знаем, что работать в полевом госпитале — это особая миссия, здесь тяжело и физически, и вдвойне морально. Университет гордится каждым нашим студентом-добровольцем и ждет скорейшего возвращения», — отметила ректор университета Жанна Леонова.

Ранее студент факультета физической культуры и спорта вуза отправлялся на Донбасс четыре раза. В рамках гуманитарных миссий бойцам СВО также передают письма со словами поддержки.

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