Студенты из Коломны отправились с гуманитарной миссией в Луганск и Мариуполь

Волонтерская команда из Государственного социально-гуманитарного университета Коломны поехала помогать бойцам и мирным жителям в новые российские регионы. Восемь студентов будут работать там две недели, в том числе оказывать помощь раненым.

Впервые в такую поездку отправились Егор Кабайлов, Вячеслав Внуков и Степан Фирсов. Уже ездили в приграничные территории Максим Искимжи, Олег Никитин, Егор Соклаков и Антон Хуторнюк.

Добровольцы будут помогать врачам в прифронтовом госпитале Луганска. Еще одна студентка университета Коломны Олеся Тихонович поедет в Мариуполь. Девушка учится на педагогическом факультете.

В новых территориях молодежь из Подмосковья будет находиться две недели. Бойцам и раненым военнослужащим они доставят письма со словами поддержки и поздравления с наступающим Днем защитника Отечества.