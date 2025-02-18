Студенты из Коломны отправились с гуманитарной миссией в Луганск и Мариуполь

Волонтерская команда из Государственного социально-гуманитарного университета Коломны поехала помогать бойцам и мирным жителям в новые российские регионы. Восемь студентов будут работать там две недели, в том числе оказывать помощь раненым.
Впервые в такую поездку отправились Егор Кабайлов, Вячеслав Внуков и Степан Фирсов. Уже ездили в приграничные территории Максим Искимжи, Олег Никитин, Егор Соклаков и Антон Хуторнюк.
Добровольцы будут помогать врачам в прифронтовом госпитале Луганска. Еще одна студентка университета Коломны Олеся Тихонович поедет в Мариуполь. Девушка учится на педагогическом факультете.
В новых территориях молодежь из Подмосковья будет находиться две недели. Бойцам и раненым военнослужащим они доставят письма со словами поддержки и поздравления с наступающим Днем защитника Отечества.
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