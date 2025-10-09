Студенты из Китая поучаствовали в мастер-классе по изготовлению оригами

Для студентов из Китая второго курса магистратуры художественно-графического факультета Института изящных искусств МПГУ провели мастер-класс по оригами «Голубь мира». Мероприятие организовали в детской школе искусств в Дзержинском.

Студенты проходят производственную педагогическую практику на базе Детской школы искусств в Дзержинском.

«Вместе с нашими школьниками и воспитанниками православного центра творческого развития „Дети Угреши“ они приняли участие в мастер-классе по оригами, узнали об истории этого вида искусства», — отметила директор ДШИ Надежда Удельнова.

Наставники-преподаватели познакомили студентов с организацией учебного процесса. Вскоре учащиеся из Китая проведут здесь первые уроки по рисованию и живописи для российских школьников.

«Бумажные „Голуби мира“ с оливковыми веточками, которые изготовили дзержинские школьники и китайские студенты, стали символом культурного обмена и дружбы народов», — сказала преподаватель ДШТ Людмила Лактюшина.

Оригами — вид декоративно-прикладного искусства, который заключается в складывании фигурок из бумаги. Этот вид зародился в Японии около двух тысяч лет назад. Изначально фигурки использовали в религиозных церемониях.