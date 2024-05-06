Студенты из Химок выступили с концертом в Абхазии для детей с ОВЗ | 360°

06 мая 2024, 14:47
Студенты из Химок выступили с концертом в Абхазии для детей с ОВЗ
Студенты Московского государственного института культуры в городском округе Химки провели концерт для детей с ограниченными возможностями здоровья в Гагре. Ребята организовали творческие мастер-классы.
Концерт прошел в гагрском доме культуры имени народного артиста Томаса Кокоскерия. Химкинские студенты поставили вокальные и хореографические номера.
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Затем детям рассказали о технике росписи по стеклу акриловым контуром и декорированием изображения стеклянными каплями, выполненными в технике спекания — фьюзинг. Также свыше 100 детей приняли участие в занятиях по актерскому мастерству и режиссуре. Мастер-классы прошли в рамках гуманитарной программы «Миссия Добро».
«На одном из мастер-классов мы занимались конструированием проектов вместе с людьми разных возрастов. Благодаря этому опыту я приобрел много новых навыков и буду применять их в своей профессиональной деятельности», — поделился студент факультета государственной культурной политики Московского государственного института культуры Дмитрий Новинский.
Перед концертом делегация института приняла участие в акции памяти жертв трагедии в Доме профсоюзов Одессы в 2014 году. Участники церемонии возложили цветы к памятнику Неизвестному солдату.
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