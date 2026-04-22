Студенты из Дмитрова стали победителями всероссийского конкурса

Студенты Дмитровского техникума 19 апреля заняли первое место во Всероссийском конкурсе научно-исследовательских проектов. Анжелика Липатова и Георгий Паньшин представили работу на тему «Искусственный интеллект как производитель искусства» и получили высокие оценки жюри — 95 баллов из 100, сообщает пресс-служба Министерства образования Московской области.

В техникуме рассказали, что значительную роль в успехе студентов сыграла их наставник Инна Агеева. Ее умение раскрывать потенциал учеников помогло ребятам достичь таких высоких результатов. Под руководством Инны Агеевой будущие специалисты не только осваивают теорию, но и успешно применяют знания на практике.

«Анжелика и Георгий, обучающиеся по специальности "Интеграция решений с применением технологий искусственного интеллекта", доказали, что выбранное направление открывает широкие перспективы для научных исследований», — отметили в техникуме.