Студенты из Дмитрова прошли обучение во Всероссийском корпусе спасателей

Учащиеся Дмитровского техникума и активисты движения «Волонтеры Подмосковья» прошли обучение во Всероссийском студенческом корпусе спасателей. Ребята освоили ключевые принципы оказания первой помощи и поведения в чрезвычайных ситуациях.

Особое внимание уделили отработке практических навыков. Ребята научились действовать в команде, оперативно принимать решения, сохранять самообладание в условиях стресса. Студенты с каждым упражнением прочувствовали, что значит быть в сообществе, где ценятся взаимовыручка, ответственность и готовность прийти на помощь.

«Подобные занятия — это вклад в формирование характера нашей молодежи. Мы видим неподдельный интерес ребят, их искреннее желание научиться помогать другим», — прокомментировал врип главы Дмитровского округа Михаил Шувалов.

Такие инициативы играют значительную роль в патриотическом и нравственном воспитании подрастающего поколения, формируя в юных дмитровчанах чувство долга, отзывчивость и лидерские качества.