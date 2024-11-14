Студенты из Богородского округа поучаствовали в федеральном IT-проекте

Курсанты Центра специальной подготовки колледжа «Энергия» стали участниками совещания комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности. Вместе с экспертами они обсудили итоги национального проекта «Беспилотные авиационные системы».

Заседание комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности проходило по теме «Развитие нормативно-правового регулирования обеспечения технологического суверенитета и подготовки кадров в сфере беспилотных авиационных систем».

Их наградили сертификатами отличников в сфере обучения по федеральному проекту «Развитие кадрового потенциала ИТ-отрасли».

В совещании приняли участие сенаторы Российской Федерации, представители министерства промышленности и торговли страны, министерства науки и высшего образования России, а также руководители организаций, осуществляющих деятельность в сфере развития беспилотных авиационных систем.

Ранее развитие системы образования, привлечение педагогов обсудили в правительстве Подмосковья. Губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что это приоритетные направления и важно держать высокую планку по каждому из них.

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