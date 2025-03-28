Студенты гуманитарного университета в Коломне поучаствовали в донорской акции

Организатором донорской акции выступил студент факультета физической культуры и спорта, руководитель патриотического объединения «Десант ГСГУ» Антон Хуторнюк.

«Сам я сдаю кровь в первый раз. К осознанию того, что донорская кровь жизненно необходима для спасения жизней, я пришел буквально пару недель назад, когда находился в очередной командировке в Луганске. В качестве волонтера я работал в военном госпитале и видел, насколько высока там потребность в донорской крови. Вернувшись в Коломну, предложил студентам сдать кровь. Рад, что меня поддержали», — рассказал Антон Хуторнюк.

На призыв Антона откликнулась студентка филологического факультета Валерия Погорелова.

«В школе у меня не имелось склонности к химии и биологии, иначе бы я пошла в медицину. Я выбрала путь педагогики, планирую стать учителем русского языка и литературы и вот так, сдавая кровь, участвовать в спасении жизней. Если все сложится, надеюсь стать „Почетным донором России“», — поделилась планами Валерия.

Заведующая отделением переливания крови Коломенской больницы Лариса Сахарова отметила, что корпоративные и студенческие донорские акции позволяют значительно пополнить запасы крови.