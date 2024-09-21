Студенты Губернского колледжа в Серпухове поработают с детьми из Курска

Активисты школьного сообщества «Первые Губернского» из городского округа Серпухов организовали досуг для детей из Курска, которые живут в пункте временного размещения в Клину. Две недели студенты колледжа были вожатыми: помогали ребятам с уроками, занимались с ними творчеством, проводили песенные и танцевальные вечера.