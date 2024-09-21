Студенты Губернского колледжа в Серпухове поработают с детьми из Курска

Пресс-служба администрации городского округа Серпухов
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Серпухов

Активисты школьного сообщества «Первые Губернского» из городского округа Серпухов организовали досуг для детей из Курска, которые живут в пункте временного размещения в Клину. Две недели студенты колледжа были вожатыми: помогали ребятам с уроками, занимались с ними творчеством, проводили песенные и танцевальные вечера.

Студенты Губернского колледжа с 5 по 19 сентября работали вожатыми для юных жителей Курска, проживающих в клинском пункте временного размещения. Начинающие педагоги и воспитатели организовывали для детей досуг, устраивали культурно-творческие вечера, помогали готовить домашние задания, занимались с ребятами рукоделием, пели и танцевали вместе с ними.

Вторая трудовая двухнедельная смена для студентов стартует с 19 сентября.

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