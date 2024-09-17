Студенты ГСГУ посетили курских детей в пансионате Коломны

С начала учебного года студенты Государственного социально-гуманитарного университета навещают эвакуированных из Курской области детей. В пансионате «Сосновый бор» сейчас временно живут более сотни ребят.

Добровольцы организуют досуг детей из Курской области: развивают малышей в импровизированном детском лагере, встречают из школы и помогают с домашними заданиями. По вечерам все вместе гуляют и играют. Основное внимание волонтеры уделяют их психологической поддержке.

«Многие дети пережили стрессовые ситуации и нуждаются в особой заботе и внимании. Мы проводим игры, творческие мастер-классы и развлекательные мероприятия, чтобы малыши чувствовали себя комфортно и безопасно в новых условиях», — поделилась студентка факультета физической культуры и спорта София Модина.

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