Студентов в Солнечногорске поздравили с профессиональным праздником

Встреча студентов и членов молодежных организаций с представителями администрации округа прошла в преддверии Дня студента в колледже «Подмосковье» в Солнечногорске. Участники обсудили актуальные вопросы развития образования и молодежной политики на территории муниципалитета.

Организатором встречи выступил отдел молодежной политики под руководством Марины Гасымовой. В обсуждениях также приняли участие директор колледжа «Подмосковье» Антонина Юдина и руководитель фракции «Единая Россия» в Совете депутатов Ольга Гончар. Глава городского округа Солнечногорск поздравил студентов с наступающим праздником в видеообращении.

«Студенческая жизнь — это не только время обучения, но и время для формирования вашего будущего. Я верю, что у нас есть все условия для того, чтобы молодые люди могли реализовывать свои идеи и проекты. Мы гордимся, что вы активно участвуете в жизни округа и высказываете свои мысли и предложения», — отметил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Во время мероприятия студенты получили возможность задать вопросы представителям власти и обсудить инициативы в сферах образования, трудоустройства и поддержки молодежных проектов. Учащиеся продемонстрировали навыки, приобретенные в рамках обучения по различным специальностям, представленным в колледже «Подмосковье».

«В нашем колледже есть уникальная возможность не только получить качественное образование по различным профессиям, но и закрепиться на предприятиях города и округа. Потому что со второго курса студенты уходят на индивидуальную систему обучения — 70% времени они практикуются на предприятиях», — подчеркнула директор колледжа «Подмосковье» Антонина Юдина.

Это мероприятие способствовало укреплению связей между молодежью и руководством округа. Молодежная политика в округе активно развивается благодаря нескольким общественным организациям, таким как «Молодая гвардия Единой России», «Волонтеры Подмосковья», «Движение Первых» и «Юнармия».