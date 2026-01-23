Студентов колледжа «Подмосковье» поздравили с праздником в Лобне

22 января, накануне Дня российского студенчества, глава Лобни Анна Кротова и депутат Госдумы Ирина Роднина встретились со студентами. Учащиеся показали свои профессиональные навыки и собрали вместе с гостями фирменный студенческий бутерброд.

Гостей колледжа встречали колоритные персонажи — императрица Елизавета и Михаил Ломоносов. Это отсылка к истории праздника, который берет начало в XVIII веке, когда указом Елизаветы Петровны был основан Московский университет.

За чашкой чая Анна Кротова и Ирина Роднина поздравили ребят и поделились воспоминаниями о годах учебы.

«Наше подразделение колледжа по праву считается кузницей кадров: более 1400 студентов осваивают 15 различных специальностей и профессий», — отметила Анна Кротова.

Глава города также пожелала учащимся успехов во всех начинаниях и удачи на экзаменах.