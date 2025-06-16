Студентов из Подмосковья пригласили на хакатон по фармацевтической разработке

Молодых химиков и айтишников из Подмосковья пригласили на воркшоп и хакатон, которые затронут принципы машинного обучения и программирования в решении задач науки. Они пройдут с 7 по 11 июля онлайн и с 13 по 16 июля очно, передали в региональном Мингосуправления.

В течение пяти дней для всех желающих пройдет обучение по фармацевтической разработке с использованием ИИ, обработке данных, ко-кодингу и другому. На хакатоне для участников подготовят отраслевые задачи, каждому из них предстоит создать собственную лекарственную молекулу.

Подробная информация и регистрация доступна до 1 июля на сайте мероприятия.