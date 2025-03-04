Студентки из Щелкова завоевали золото первенства России

В Волгограде состоялось первенство России по легкой атлетике среди юниоров и юниорок U20. В турнире приняли участие около 500 спортсменов из большинства регионов России — юноши и девушки до 16 и до 20 лет, продемонстрировавшие свои лучшие результаты и поборовшиеся за 28 комплектов медалей в различных дисциплинах легкой атлетики.

Особый вклад в успех сборной Московской области на этих соревнованиях внесли студентки отделения легкой атлетики Государственного училища олимпийского резерва из Щелкова Александра Морозова и Алина Колесова. Выступая в составе подмосковной команды, они завоевали золотые медали в эстафете 4×400 метров.

Также победу в тройном прыжке одержала Анастасия Кобылянских. Четвертые места на разных дистанциях бега заняли Алиса Муратова, Александра Морозова и Максим Синюков. Впереди у спортсменов участие в чемпионате России.