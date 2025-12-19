Студентки Губернского колледжа из Серпухова победили в конкурсе «Твой ход»

Студентки Губернского колледжа из Серпухова Александра Логачева и Яна Антошина одержали победу во Всероссийском конкурсе «Твой ход». Об этом сообщили в Минобразования Московской области.

Конкурс направлен на поддержку молодежи и развитие студенческого самоуправления.

Подмосковные студентки оказались в числе 200 лауреатов из ссузов. Также Александра Логачева вошла в состав 20 лучших участников от СПО и прошла отбор на итоговый Всероссийский студенческий форум в Москве.

Трек «Твой ход, староста!», в котором девушки принимали участие, был посвящен формированию института старост. Он заключал в себе несколько этапов — эссе, видеоконкурс, организацию тематического мероприятия и разработку траектории для учебной группы.

Программа форума была насыщена различными мастер-классами, лекциями и другими образовательными мероприятиями. Одним из них стала встреча с заместителем Министра науки и высшего образования Российской Федерации Ольгой Петровой.