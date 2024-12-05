Студентка колледжа «Московия» победила на международном конкурсе проектов

Дарья Сионская из профессионального колледжа «Московия» заняла первое место в Международном конкурсе индивидуальных проектов школьников 10-11-х классов NEW PROJECT. Соревнование входит в официальный реестр олимпиад Министерства просвещения России.

В Министерстве образования Московской области подчеркнули значимость конкурса. Мероприятие инициировал Международный центр исследовательских проектов, который специализируется на разработке инновационных образовательных программ в научной сфере. Центр последовательно работает над созданием условий для раскрытия творческого потенциала молодых исследователей.

В ведомстве поздравили Дарью Сионскую с победой и пожелали дальнейших успехов.

Ранее студент колледжа «Подмосковье» выиграл всероссийский конкурс родословных. Победителей наградили в конференц-зале гостиницы «Измайлово» в Москве.