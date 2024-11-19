Студент колледжа «Подмосковье» выиграл всероссийский конкурс родословных

Антон Иванов из колледжа «Подмосковье» победил на всероссийском конкурсе семейных генеалогических исследований «Моя родословная». Об этом сообщили в Министерстве образования Московской области.

Победителей наградили в конференц-зале гостиницы «Измайлово» в Москве. На мероприятии присутствовали представители образовательных учреждений, общественных организаций и государственных структур.

Антон Иванов представил творческую работу, посвященную своим родственникам — участникам Великой Отечественной войны. Его исследование показало глубокое знание семейной истории, уважение к подвигам предков и высокую степень патриотизма. Такой подход вызвал большой интерес у жюри.

Конкурс провели в рамках национального проекта «Образование». Цель — привлечь молодежь к изучению истории семьи и страны через личные воспоминания и архивные материалы.

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