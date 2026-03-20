Студентка из Волоколамска завоевала золотую медаль на Тимирязевском конкурсе

Александра Спиридонова, третьекурсница Волоколамского аграрного техникума «Холмогорка», стала золотым призером Тимирязевского конкурса. Год назад она уже участвовала в мероприятии и получила диплом первой степени за работу на тему «Остеохондроз у собак».

На этот раз Александра представила исследование, посвященное профилактике, диагностике и лечению сахарного диабета у мелких домашних животных. Студентка выбрала эту тему не случайно: один из ее родственников болен диабетом, и Александра решила изучить проблему как будущий ветеринарный врач.

На подготовку проекта ушло несколько месяцев кропотливой работы, включая практику в ветеринарной клинике. В результате Александра не только получила золотую медаль, но и опубликовала итоги своей научно-практической работы.

Исследования студентки показали, что профилактика, диагностика и лечение диабета у домашних животных во многом схожи с методами, применяемыми в человеческой медицине. Среди общих факторов риска — стресс, неправильное питание, ожирение и малоподвижный образ жизни.

Сейчас Александра уже думает о новой теме для участия в Тимирязевском конкурсе в следующем году. Возможно, она будет посвящена кардиологии, так как девушка планирует изучать это направление ветеринарии.