Студентка из Серпухова победила в турнире по экстремальным гонкам с собаками

В городе Старая Купавна Ногинского района прошли состязания по экстремальным гонкам с собаками «Хвостатый драйв». Учащаяся Губернского колледжа из Серпухова Алена Зевакина и ее питомец заняли на соревнованиях первое место.

Состязания «Хвостатый драйв» — это и тест на выносливость, и проверка навыков взаимодействия человека и собаки. Всего в турнире за победу боролись 76 участников. Городской округ Серпухов в группе «Юниоры» представили две студентки группы КН-21 Губернского колледжа Алена Зевакина и Ксения Мальцева.

Алена и ее четвероногий друг продемонстрировали на состязаниях быстроту и слаженность, завоевав первое место.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о том, что спорт в Подмосковье станет доступнее. В регионе появятся новые физкультурно-оздоровительные центры, после реконструкции откроются два стадиона и Клинская школа олимпийского резерва.