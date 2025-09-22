Студентка из Мытищ приняла участие во всероссийском конкурсе проектов

Всероссийский конкурс «Научная Вселенная» собрал 36 школьников и студентов из разных городов России. Студентка Диана Круткая из Мытищ представила свое решение отраслевого кейса в направлении «Информационные технологии и большие данные», по прогнозированию выбросов углекислого газа до 2030 года

Проект получил высокую оценку жюри конкурса. Научным руководителем студентки стал кандидат физико-математических наук, доцент кафедры квантовых и нейроморфных технологий Национального исследовательского Нижегородского государственного университета имени Лобачевского Антон Конаков. Он будет помогать Диане Круткой в доработке проекта к финальному этапу конкурса, который состоится 24 октября в музее «Атом».

Победителями станут 18 школьников и студентов, которые получат уникальную возможность посетить космодром «Восточный» — ведущую научно-технологическую площадку страны.

Заместитель генерального директора по сопровождению и развитию проектного производства компании «Атомэнергопроект» Алексей Агафонов высоко оценил работы участников. «Ребята порадовали своей изобретательностью и системностью. Особо хочу отметить, что, заглядывая в будущее, они видят себя не только успешными профессионалами, но и теми, кто приносит пользу стране и человечеству», — сказал он.