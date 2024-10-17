Студентка из Мытищ купит квартиру благодаря сертификату для детей-сирот

Торжественная церемония вручения жилищного сертификата прошла в администрации Мытищ. София Злобина совсем скоро станет обладательницей собственной квартиры.

Девушка поступила в колледж Министерства иностранных дел Российской Федерации по специальности «Документационное обеспечение управления и архивоведение». София проявила свои режиссерские и организаторские способности в проведении праздников, факультативных мероприятий в школе и колледже.

Студентку поздравила глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая, она отметила, что жилье поможет Софии твердо встать на ноги и реализовывать все свои цели. Девушка пришла на праздник вместе с бабушкой. Обладательница сертификата уже выбрала квартиру в поселке Пироговский, она призналась, что планирует остаться жить в родном округе недалеко от близких.

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