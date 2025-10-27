Студентка из Королева стала победительницей всероссийского научного конкурса

Студенты и школьники из Подмосковья вошли в число победителей всероссийского конкурса «Научная Вселенная». Всего награды получили 18 участников из разных регионов страны.

Победители отправятся на космодром «Восточный», где познакомятся с процессом подготовки и запуска ракеты-носителя.

Финал конкурса прошел 24 октября в музее «АТОМ» на ВДНХ и стал завершением третьего сезона проекта, направленного на поддержку молодых исследователей. В этом году за выход в финал боролись свыше 320 тысяч участников. После защиты проектов жюри выбрало 18 лучших студентов и школьников.

Среди победителей — студентка Технологического университета имени А.А. Леонова Яна Санталова из Королева. Она продемонстрировала знания в треке «Освоение космоса».

Проект охватывал девять направлений, отражающих ключевые приоритеты научно-технологического развития страны, в том числе «Беспилотные авиационные системы», «Биоэкономика», «Генетика и персонализированная медицина», «Инновационное проектирование» и другие.

Перед финалом участники побывали в Объединенном институте ядерных исследований в Дубне и посетили адронный коллайдер NICA

«Проект “Научная Вселенная” показывает, что российская молодежь не боится сложных задач и готова мыслить реальными научными и инженерными вызовами. Мы видим, как ребята не просто предлагают идеи, но и превращают их в прикладные решения. Вовлечение талантливой молодежи в сферу исследований и разработок - одна из приоритетных задач Десятилетия науки и технологий», – заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации Денис Секиринский.

В состав экспертного жюри конкурса вошли вице-президент Российской академии наук Степан Калмыков, соучредитель 3D Bioprinting Solutions Юсеф Хесуани, разработчик универсального ионного квантового компьютера Илья Семериков и другие специалисты.

Конкурс «Научная Вселенная» проходит при грантовой поддержке Министерства науки и высшего образования России.