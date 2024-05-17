Студента из Нигерии с переломом ноги успешно прооперировали в Солнечногорске | 360°

Подмосковье 17 мая 2024, 12:45 Студента из Нигерии с переломом ноги успешно прооперировали в Солнечногорске Студенту из Нигерии с переломом ноги помогли в Солнечногорске Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

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Травматологи Солнечногорской больницы спасли Ола Осидейна из Нигерии от ампутации ноги. Тяжелую травму 31-летний студент Московского авиационного института получил во время подработки на складе — ему на ногу упал тяжелый предмет.

Врачи диагностировали у мужчины множество сложных переломов: открытый большеберцовой кости, малоберцовой, закрытые переломы костей стопы. В худшем случае ему грозила ампутация ноги.

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Травматологи сделали все возможное, чтобы спасти конечность. Они оперировали пациента несколько раз, проведя остеосинтез большеберцовой кости шифром и остеосинтез малоберцовой кости пластиной.

Сейчас Ола может ходить, но для уверенности еще использует трость. Он вернулся в Солнечногорск, чтобы поблагодарить врачей и пройти плановый осмотр.

«Сейчас можно адекватно оценить, что операция прошла успешно. Кости хорошо срослись, ноги равной длины», — отметили в Солнечногорской больнице.

Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

Студенту также предложили курс реабилитации. Теперь Ола мечтает скорее приступить к занятиям по баскетболу.

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