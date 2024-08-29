Студент университета «Дубна» изготовит датчик температуры для коллайдера NICA

Студент университета «Дубна» Максим Дзугаев принялся за разработку датчика измерения давления и температуры для криогенной системы ускорителя NICA. Потребность возникла после того, как с российского рынка ушли поставщики необходимых деталей.

Максим Дзугаев окончил бакалавриат по направлению «Конструирование и технология электронных средств» инженерно-физического института. Он посвятил дипломную работу разработке модуля термометрии ПКТ-2.420 — прибора в диапазоне 4-30*К, так как еще студентом начал работать в Лаборатории высокой физики Объединенного института ядерных исследований.

Данная система термометрии уже стала основой криогенно-гелиевой установки в лаборатории института ядерных исследований. Однако необходимо расширить его функционал. Максим Дзугаев занялся передачей результатов напряжений и температур через промышленный интерфейс «токовая петля 4–20 мА». После расчета проект рассчитывает 3D-модель и прототип для изготовления датчика на производстве.

Отметим, датчик с интерфейсом токовой петли позволит упростить создание систем автоматизации для сооружаемых криогенных установок комплекса NICA.

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