Студент колледжа спас тонущего подростка в Воскресенске

Настоящие герои не носят плащей — они облачены в защитную экипировку пожарного и учатся в Воскресенском колледже. На днях первокурсник структурного подразделения № 2 Виктор Верещага, обучающийся по специальности «Пожарная безопасность», спас тонущего подростка на Голубом озере в деревне Золотово.

Мальчик купался на противоположной стороне водоема — на необорудованном пляже, где нет спасателей.

«Два пацана плыли на бревне. Оно было скользким, один выпал оттуда, другой кричит: „Помогите!“. Я со своим другом, бывшим одноклассником, принял решение помочь. Ныряю под воду, вижу его на тине, поднимаю наверх, потом к берегу», — рассказал Виктор Верещага.

На берегу взрослые помогли оказать пострадавшему первую помощь и вызвали скорую. Благодаря быстрым действиям Виктора, мальчик лишь наглотался воды, и госпитализация не понадобилась.