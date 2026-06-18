Студент колледжа спас тонущего подростка в Воскресенске
Настоящие герои не носят плащей — они облачены в защитную экипировку пожарного и учатся в Воскресенском колледже. На днях первокурсник структурного подразделения № 2 Виктор Верещага, обучающийся по специальности «Пожарная безопасность», спас тонущего подростка на Голубом озере в деревне Золотово.
Мальчик купался на противоположной стороне водоема — на необорудованном пляже, где нет спасателей.
«Два пацана плыли на бревне. Оно было скользким, один выпал оттуда, другой кричит: „Помогите!“. Я со своим другом, бывшим одноклассником, принял решение помочь. Ныряю под воду, вижу его на тине, поднимаю наверх, потом к берегу», — рассказал Виктор Верещага.
На берегу взрослые помогли оказать пострадавшему первую помощь и вызвали скорую. Благодаря быстрым действиям Виктора, мальчик лишь наглотался воды, и госпитализация не понадобилась.
Спасатель со стажем, преподаватель Воскресенского колледжа Дмитрий Филатов уверен, что умение оперативно принимать решения в экстремальных ситуациях — это черта характера, присущая студентам его курса.
Сейчас Виктор Веращага, как и его сокурсники, отрабатывает учебную практику и готовится к зачетной сессии. В свободное время молодой человек любит играть в баскетбол и проводить время с семьей на даче.