Новую школу откроют на улице Победы в Климовске в сентябре 2025 года. Она будет рассчитана на 1,1 тысячи человек. Это позволит полностью решить проблему второй смены в микрорайоне. Объект посетил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев .

Школу планируют достроить в декабре этого года, однако откроют учреждение 1 сентября. Такое решение приняли, чтобы дети могли спокойно завершить учебный год в привычной обстановке и не переводиться. Особенно это важно для выпускников, которые активно готовятся к экзаменам.

Сейчас на объекте трудятся 340 рабочих и спецтехника. Там штукатурят стены, монтируют лестницы и коммуникации.

«Мы эту школу обязательно достроим, сделаем ее комфортной и передовой. Запустим ее 1 сентября, чтобы сейчас не сбивать учебный ритм, и 1 сентября мы сделаем так, что все здесь будет радовать глаз», — сказал Воробьев.