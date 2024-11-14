«Все будет радовать глаз». Воробьев — об строительстве новой школы в Климовске

Воробьев: новую школу в Климовске откроют 1 сентября 2025 года

Фото: Телеканал «360»

Новую школу откроют на улице Победы в Климовске в сентябре 2025 года. Она будет рассчитана на 1,1 тысячи человек. Это позволит полностью решить проблему второй смены в микрорайоне. Объект посетил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Школу планируют достроить в декабре этого года, однако откроют учреждение 1 сентября. Такое решение приняли, чтобы дети могли спокойно завершить учебный год в привычной обстановке и не переводиться. Особенно это важно для выпускников, которые активно готовятся к экзаменам.

Сейчас на объекте трудятся 340 рабочих и спецтехника. Там штукатурят стены, монтируют лестницы и коммуникации.

«Мы эту школу обязательно достроим, сделаем ее комфортной и передовой. Запустим ее 1 сентября, чтобы сейчас не сбивать учебный ритм, и 1 сентября мы сделаем так, что все здесь будет радовать глаз», — сказал Воробьев.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области
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Фото: Пресс-служба губернатора Московской области
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Фото: Пресс-служба губернатора Московской области
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Фото: Пресс-служба губернатора Московской области
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Фото: Пресс-служба губернатора Московской области
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В учреждении создадут все условия для комфортной и эффективной учебы. Туда поставят современное оборудование, обустроят кабинеты, лаборатории, актовый зал, библиотеку и другие помещения. На территории разместят футбольное поле, игровые площадки и беговые дорожки.

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