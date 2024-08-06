Студент из Ступина представит Подмосковье в финале чемпионата высоких технологий

Фото: Министерство образования МО

Студент Ступинского техникума Артем Рабов представит Московскую область в финале чемпионата высоких технологий. Соревнования будут проходить в Великом Новгороде с 17 по 21 сентября.

Молодой человек покажет свои навыки в компетенции «Специалист по анализу данных (BI-аналитик)». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования Московской области. Отмечается, что все компетенции сформированы на основе наиболее динамично развивающихся направлений.

Студентам предстоит собирать, обрабатывать, анализировать и визуализировать данные с использованием специализированных инструментов и ПО. Всего чемпионат объединит около трех тысяч человек из 20 стран.

Около 900 образовательных комплексов откроют в Подмосковье осенью. Среди них 39 новых и 40 — после ремонта, рассказал губернатор Андрей Воробьев. Привлекать преподавателей помогает Центр развития карьеры, где с 1 января приняли более 25 тысяч резюме.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

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