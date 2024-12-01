Студент из Подольска стал призером чемпионата по информбезопасности

Студент из Подольска Егор Широков стал серебряным призером финала всероссийского чемпионата по информационной безопасности «Профессионалы 2024», который прошел в Санкт-Петербурге. Участники финала демонстрировали свои навыки более чем в 50 различных компетенциях, охватывающих ключевые сферы экономики.

Егор Широков, представляющий Подольский колледж имени Никулина, выступал вместе со своим наставником, преподавателем Никитой Зосимовым, в составе сборной Московской области по направлению «Информационная безопасность». В течение трех дней соревнований они решали практические задачи по защите данных предприятий, выявляли уязвимости и проводили оценку потенциальных угроз.

По результатам чемпионата Широков занял почетное второе место и был награжден серебряной медалью. Чемпионат «Профессионалы» в этом году собрал более 900 участников и экспертов со всей России. Помимо студентов, в соревнованиях приняли участие школьники, молодые специалисты и представители других стран.

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