Студент из Люберец стал трехкратным чемпионом России по профмастерству

Студент второго курса Люберецкого техникума имени Гагарина, Евгений Белик, одержал впечатляющую победу в финале чемпионата России по профессиональному мастерству «Профессионалы», который прошел в Санкт-Петербурге 4 декабря. Это достижение сделало его трехкратным чемпионом страны.

Чемпионат «Профессионалы» собрал более 287 конкурсантов из 30 стран, которые соревновались в различных блоках компетенций, таких как «Образование», «Сервис», «Производство» и «Инженерные технологии». Участники продемонстрировали высокое мастерство и способность находить нестандартные решения в условиях жестких временных ограничений.

Евгений блестяще представил Люберцы в компетенции «Ремонт беспилотных летательных аппаратов», завоевав золотые медали в трех зачетах: основном, индустриальном и международном. Глава городского округа Люберцы Владимир Волков отметил, что успех Евгения стал возможен благодаря его таланту, трудолюбию и поддержке опытного наставника Елены Зеляевой.