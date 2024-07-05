Студент из Люберец стал призером чемпионата по мастерству управления дроном

Фото: Министерство образования МО

Межрегиональный этап Всероссийского чемпионата «Профессионалы» завершился в Калуге. По его итогам студент из Люберец Александр Меликян занял второе место в компетенции «Эксплуатация беспилотных авиационных систем». Об этом сообщили в Министерстве образования Московской области.

В Федеральном технопарке профобразования в Калуге представители 15 регионов демонстрировали свои умения в пилотировании дронов. Им предстояло выполнить грузоперевозки, отремонтировать и настроить беспилотники, а также решить актуальные задачи отрасли.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый этап капитального ремонта школ региона завершится к сентябрю.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

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