Студент из Люберец стал призером чемпионата по мастерству управления дроном

Межрегиональный этап Всероссийского чемпионата «Профессионалы» завершился в Калуге. По его итогам студент из Люберец Александр Меликян занял второе место в компетенции «Эксплуатация беспилотных авиационных систем». Об этом сообщили в Министерстве образования Московской области.
В Федеральном технопарке профобразования в Калуге представители 15 регионов демонстрировали свои умения в пилотировании дронов. Им предстояло выполнить грузоперевозки, отремонтировать и настроить беспилотники, а также решить актуальные задачи отрасли.