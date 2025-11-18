Студент из Люберец стал победителем международного чемпионата

В чемпионате участвовали представители 15 стран мира, включая Китай, Индию, Иран, ОАЭ, Белоруссию и другие государства. В конкурсе ключевых новаций приняли участие более 100 представителей ведущих предприятий России — ОАО «РЖД», госкорпорации «Росатом», «Ростех» и «Роскосмос», а также представители учебных заведений.

Никита Киселев показал лучший результат в компетенции «Эксплуатация беспилотных авиационных систем» и стал победителем чемпионата. С заслуженным успехом студента и его наставника Елену Зеляеву поздравил глава городского округа Люберцы Владимир Волков.